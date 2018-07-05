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Счетная палата раскритиковала Минстрой за отсутствие системного подхода к модернизации ЖКХ

Экономика и бизнес
5 июля, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Министерство не определило сроки завершения и источники финансирования крупных недостроев, заявил аудитор Счетной палаты Юрий Росляк

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. У Минстроя нет системного подхода к модернизации коммунальной инфраструктуры, заявила Счетная палата.

"У Минстроя пока отсутствует системный подход к комплексному решению имеющихся проблем модернизации коммунальной инфраструктуры, которая в настоящее время имеет низкую эффективность и высокий износ основных фондов", - сообщает Счетная палата на своем сайте со ссылкой на аудитора Юрия Росляка.

"Приоритеты государственной политики в этой сфере, конкретные цели и задачи, а также влияние уже проводимых мероприятий на общее состояние ЖКХ <...> министерством фактически не установлены", - говорится в сообщении.

Отдельные инвестпроекты в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" носят "исключительно заявительный характер и осуществляется преимущественно на основании соответствующих поручений президента и правительства", сделала вывод Счетная палата.

При этом Минстрой не определил сроки завершения и источники финансирования крупных недостроев, а также не учитывал финансовые возможности регионов в проекте модернизации ЖКХ. Аудитор считает, что Минстрой и Минэкономразвития должны предложить альтернативные механизмы привлечения инвестиций в отрасль, которой не хватает финансирования.

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