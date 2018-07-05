Парламент Австрии разрешил австрийцам работать по 12 часов в день

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) проголосовал в четверг за внесение поправок в трудовое законодательство и увеличение максимальной продолжительности рабочего дня в республике до 12 часов. Закон о гибкой системе организации рабочего времени поддержали его разработчики из правящей коалиции в составе Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы, а также депутаты оппозиционной партии "Новая Австрия - Либеральный форум".

Изменения должны вступить в силу с 1 сентября 2018 года, и они позволят работодателю по согласованию с трудовым коллективом устанавливать максимальную продолжительность рабочей недели в 60 часов. При этом правительство подчеркивает, что изменение законодательства позволит работникам самостоятельно решать, соглашаться ли на 12-часовой рабочий день или же оставить привычное расписание от 8 до 10 часов. "Если трудящиеся захотят, то они смогут работать дольше и заработать больше денег благодаря надбавкам или же взять для себя больше свободного времени", - говорится в совместном заявлении парламентских фракций австрийской правящей коалиции, которое распространило Австрийское агентство печати.

Неоднозначное нововведение вызвало критику и недовольство в австрийском обществе. Объединение профсоюзов Австрии и Палата труда выступили с резкой критикой этих планов и обвинили власти в намеренном ухудшении положения трудящихся в угоду промышленным предприятиям. Кроме того, в минувшие выходные в Австрии прошли массовые акции протеста против изменения закона о труде, в которых приняли участие до 150 тыс. человек.

В Австрии по итогам выборов в парламент в 2017 году к власти пришло новое правительство из консервативной Австрийской народной партии и правой Австрийской партии свободы. В своей рабочей программе "Вместе. Для нашей Австрии", рассчитанной на 2017-2022 годы, кабинет министров поставил своей целью улучшение социальной жизни граждан. Для этого планировалось установить гибкую систему организации рабочего дня, которая предусматривает введение 12-часового трудового дня или 60-часовой рабочей недели на добровольной основе по согласованию с предприятиями и трудовым коллективом. При этом средняя продолжительность недели останется в силе: она не должна по закону превышать 48 часов.