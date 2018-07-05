Акции Embraer упали на 11% на фоне соглашения о создании СП с Boeing

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июля. /ТАСС/. Акции бразильской авиастроительной компании Embraer упали более чем на 11% на фоне соглашения о создании совместного предприятия с американской корпорацией Boeing. Таковы данные торгов, которые проводятся в четверг на бразильской фондовой бирже в Сан-Паулу.

По состоянию на 11:20 по местному времени (17:20 мск) стоимость акций снизилась на 11,5%. Что касается индекса Bovespa фондовой биржи Сан-Паулу, по состоянию на 11:50 по местному времени (17:50 мск) он упал на 0,56% до 74323 пунктов. Курс доллара в свою очередь вырос на 0,24% до 3,922 реалов за единицу американской валюты.

Ранее стало известно, что Boeing и Embraer подписали соглашение о взаимопонимании, которое предполагает создание совместного предприятия по производству самолетов гражданской авиации. 80% акций будущей компании будут принадлежать Boeing, а 20% - Embraer. Стоимость нового СП оценивается в $4,75 млрд. Предполагается, что за 80% акций американская корпорация заплатит $3,8 млрд.

Embraer - третий по величине в мире производитель пассажирских самолетов, он насчитывает в своем штате около 18 тыс. человек. Наиболее востребованная продукция компании - самолеты, рассчитанные на 70-100 человек. Они эксплуатируются на маршрутах, на которых нецелесообразно использовать крупные лайнеры Boeing или Airbus.