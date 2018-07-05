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Siemens и Чечня намерены расширять сотрудничество

Экономика и бизнес
5 июля, 18:08 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 5, июля. /ТАСС

Компания уже поставила на Грозненскую ТЭС два комплекта газотурбинного оборудования

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ГРОЗНЫЙ, 5 июля. /ТАСС/. Siemens будет искать возможность расширения направлений работы в Чеченской республике. Об этом сообщил журналистам глава Siemens в России Дитрих Мёллер.

"Мы договорились, что Siemens проанализирует ситуацию в Чечне. У нас хороший большой проект (Грозненской ТЭС - прим. ТАСС) и, поскольку аппетит появляется во время еды, я думаю, что мы найдем дальнейшие направления совместной работы в Чечне", - сказал он.

Siemens в рамках контракта с "Газпром энергохолдингом" поставил на Грозненскую ТЭС два комплекта газотурбинного оборудования.

Глава "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров сообщил журналистам, что после завершения гарантийного периода на энергооборудование "Газпром энергохолдинг" и Siemens приступят к обсуждению заключения сервисного контракта на обслуживание турбин станции.

"Сейчас будет гарантийный период, далее мы будем обсуждать вопросы сервисного контракта", - сказал Федоров.

Мёллер отметил, что Siemens обычно обслуживает все турбины, поставленные в адрес "Газпром энергохолдинга" в рамках долгосрочного сервисного контакта.

Группа "Газпром энергохолдинг" реализует проект строительства Грозненской ТЭС в рамках системы договоров о предоставлении мощности (ДПМ), предусматривающих возврат инвестиций с гарантированной доходностью.

Грозненская ТЭС установленной электрической мощностью порядка 360 МВт строится в Заводском районе Грозного. Основным видом топлива будет газ.

Ввод первого блока станции запланирован на конец 2018 года, второго - на середину 2019 года, сказал Федоров.

"Все основное оборудование уже находится на площадке, и к концу этого года мы планируем запустить первую турбину в работу, и в середине 2019 года пустить в работу второй блок, - сказал Федоров. - Уверен, что те сроки, о которых я сказал, будут выполнены, и станция начнет работать с конца этого года".

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