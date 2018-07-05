"Газпром энергохолдинг" и "Ренова" обсуждают целесообразность слияния энергоактивов

ГРОЗНЫЙ, 5 июля. /ТАСС/. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) и группа компаний "Ренова" обсуждают целесообразность слияния активов "Газпром энергохолдинга" с входящей в "Ренову" энергокомпанией "Т Плюс", сообщил глава "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров журналистам.

"На сегодняшний день мы находимся только в начальной стадии - про то, чтобы поговорить, посмотреть активы. Они наши посмотрят активы, но мы еще только поговорили, скажем так", - сказал он.

"[Идет] обсуждение возможности и целесообразности [сделки], - добавил Федоров.

Сроки завершения обсуждения не определены, сказал он.

В мае владелец "Реновы" Виктор Вексельберг заявил, что "Ренова" возобновила переговоры с ГЭХ о слиянии активов, а Федоров сообщил в интервью ТАСС, что холдинг получил и анализирует предложение об их объединении.

"Ренова" и ее владелец Вексельберг были включены в санкционный список минфина США (SDN-лист) в начале апреля. Это означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан вести с компанией любой бизнес.

"Ренова" владеет и управляет активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, транспорте, энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ и финансовом секторе в России и за рубежом.