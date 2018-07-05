Глава Ростуризма: проблемы "Натали Турс" затронули 600 белорусских туристов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Кризисная ситуация, сложившаяся у российского туроператора "Натали Турс", коснулась 200 белорусских туристов, находящихся на отдыхе по линии компании, и еще 400 человек, которые купили туры. Об этом сообщил журналистам глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Мы очень тесно работаем, взаимодействуем с нашими белорусскими друзьями. У нас есть информация о том, что по линии компании "Натали Турс" за рубежом находятся порядка 200 человек [из Белоруссии]. Часть из них уже вернулись на родину - сегодня порядка 62 человек прилетели", - сказал он.

При этом, по словам главы ведомства, сейчас решается вопрос, связанный с тем, что порядка 400 белорусских граждан купили туристический продукт у этой компании.

"Нами дано поручение сегодня туроператору "Натали Турс" предложить варианты урегулирования данной ситуации. Они обещали нам в ближайшее время эту информацию предоставить, которую мы направим нашим белорусским друзьям", - отметил эксперт.

Отдых испорчен не будет

В то же время министерство спорта и туризма Белоруссии заверяет, что сложности "Натали Турс" не отразятся на белорусах, которые сейчас находятся на отдыхе.

"Проблем с проживанием и возвращением на родину у них [туристов] не возникнет. Такие договоренности были достигнуты накануне с российской стороной", - заявил в четверг заместитель директора департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристической деятельности министерства спорта и туризма Виталий Грицевич в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он сообщил, что таких белорусских туристов, которые находятся на отдыхе по путевкам российского оператора, около 150 человек. По его словам, сейчас прорабатывается вопрос возврата денег за уже оплаченные путешествия, которые "Натали Турс" накануне аннулировала вплоть до октября.

"Мы можем сказать спасибо "Натали Турс", что она не заявила о банкротстве, сроки возврата денег пока отложены на неопределенный период, поэтому я бы хотел, чтобы граждане с пониманием отнеслись к этой ситуации", - сказал Грицевич.

Он отметил, что турагентства сейчас прикладывают максимум усилий, чтобы выйти из этой ситуации. "Возможен подбор других туров, их собственных средств, естественно, не хватает, именно в этом ключе ведется взаимодействие с российскими властями по максимально оперативному возврату денежных средств от российской стороны конечному потребителю", - подчеркнул замдиректора департамента.

О ситуации с "Натали Турс"

Один из старейших российских туроператоров "Натали Турс" с 30 июня отменил чартерные программы в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион на фоне их низкого спроса. А 4 июля туроператор заявил, что из-за финансовых трудностей аннулирует все забронированные и оплаченные туристические путевки до 1 октября 2018 года. Компания уже начала выплачивать туристам деньги за несостоявшиеся туры.

Сооснователь и президент "Натали Турс" Владимир Воробьев говорил, что проблемы туроператора вызваны совокупностью факторов: сокращением спроса по зарубежным пляжным направлениям, в том числе на фоне чемпионата мира по футболу в России, затянувшимся конфликтом с авиакомпанией "Трансаэро" и ослаблением курса рубля.

Минское представительство "Натали Турс" работает с клиентами в индивидуальном порядке, при этом точное число белорусских туристов, которые воспользовались турпродуктом от "Натали Турс", назвать затруднительно, так как с российской компанией работает много посредников, которые продают путевки туроператора на белорусском рынке.