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Фонд развития моногородов: удобное расположение является преимуществом ТОР под Ярославлем

Экономика и бизнес
5 июля, 18:41 UTC+3 КАСПИЙСК КАСПИЙСК 5, июля. /ТАСС

По данным региональных властей, создание ТОР привлечет более 2,3 млрд рублей инвестиций

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КАСПИЙСК, 5 июля. /ТАСС/. Удобное расположение Ростова Великого в Ярославской области, где на этой неделе была создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), поможет привлечь инвестиции. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора Фонда развития моногородов Евгений Подшивалов в кулуарах семинара в рамках федерального образовательного проекта "Академия развития моногородов" в Каспийске.

"На этой неделе Ростов только получил статус ТОР. Мы рассматриваем эту территорию как территорию с высокой инвестиционной привлекательностью, потому что есть удобное логистическое положение, достаточно высокий потенциал", - сказал Подшивалов.

По его словам, ТОР в Ростове имеет хорошие перспективы благодаря близости к Москве. "Мы готовы помогать, взаимодействовать и с Корпорацией МСП (малого и среднего предпринимательства - прим. ТАСС), и с Фондом развития промышленности, и по другим линиям. Нужно консолидировать меры поддержки", - отметил Подшивалов.

Премьер министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник подписал постановление о создании территории опережающего развития в Ростове Ярославской области. По данным региональных властей, создание ТОР привлечет в Ростов более 2,3 миллиарда рублей инвестиций, для жителей появятся около 500 рабочих мест.

Ростов уже третий город в Ярославской области, где создана территория опережающего развития. Ранее такой статус получили Тутаев и Гаврилов-Ям.

В соответствии с законом, в границах ТОР устанавливается особый правовой режим предпринимательской деятельности, целью создания таких территорий является формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для местных жителей.

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