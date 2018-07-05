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Минспорта и туризма Белоруссии с Ростуризмом решает вопросы по ситуации с "Натали Турс"

Экономика и бизнес
5 июля, 19:10 UTC+3 МИНСК МИНСК 5, июля. /ТАСС

Отмечается, что около 400 белорусов приобрели туры, которые туроператор впоследствии аннулировал

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МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Министерство спорта и туризма Белоруссии находится в постоянном контакте с руководством Федерального агентства по туризму Российской Федерации (Ростуризм) из-за ситуации, связанной с туристической компанией "Натали Турс". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ведомства по итогам совещания, которое прошло под председательством замминистра Михаила Портного по проблемам российской туристической компанией "Натали Турс".

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В министерство были приглашены директор представительства "Натали Турс" в Минске Ольга Вышинская, представители туристических агентств, которые работают с данной компанией, Республиканского союза туристических организаций и Республиканского союза туристической индустрии.

"В частности, руководителю Ростуризма Олегу Сафонову направлено официальное письмо о том, что на белорусском туристическом рынке складывается непростая ситуация, связанная с действиями российского туроператора "Натали Турс", - отметили в пресс-службе. Кроме того, состоялся телефонный разговор с главой Ростуризма, в котором Сафонов попросил белорусских коллег предоставить полную информацию о гражданах Белоруссии, которые приобретали туры в "Натали Турс" и в настоящее время отдыхают за границей. При этом Сафонов пообещал содействие в разрешении ситуации с "Натали Турс" и ее аффилированной компанией "Панорама Тур".

Каждому клиенту - индивидуальный подход

Министерство спорта и туризма Белоруссии сообщило, что около 400 белорусов приобрели туры, которые "Натали Турс" впоследствии аннулировала. "Данные о количестве оплаченных белорусами туров, которые были аннулированы, уточняются. По предварительным сведениям, глубина продаж чартерных программ рассчитана до середины сентября. Эти туры приобрели порядка 400 граждан", - рассказали в пресс- службе. Там отметили, что основная цель состоявшегося совещания: выяснить, сколь критична ситуация для белорусских граждан, воспользовавшимися услугами "Натали Турс".

Вышинская проинформировала, что в настоящий момент за границей находится 89 граждан Белоруссии, которые приобретали туры в "Натали Турс". По ее словам, этим людям не стоит беспокоиться: их авиабилеты оплачены, туристы смогут спокойно вернуться на родину. Вышинская заверила, что с каждым клиентом компания намерена работать индивидуально, чтобы минимизировать издержки для туристов и компенсировать им финансовые потери.

29 июня один из старейших российских туроператоров "Натали Турс" разослал турагентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов на фоне низкого спроса на чартерные программы в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион и предложил вернуть деньги пострадавшим туристам. 4 июля структура туроператора "Натали Турс" - "Панорама Тур" - сообщила, что аннулирует все туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года.

По данным Ростуризма на 5 июля, за границей находится 3,5 тыс. клиентов компании.

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Проблемы туроператора "Натали турс"
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Сафонов, Олег Петрович
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