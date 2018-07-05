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Путин поручил Генпрокуратуре проверить контроль качества изделий из зерна

Экономика и бизнес
5 июля, 18:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Поручение должно быть исполнено до 1 января 2019 года

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить работу ведомств, ответственных за контроль качества изделий из зерна.

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку деятельности федеральных органов исполнительной власти по контролю и надзору в сфере обеспечения качества и безопасности зерна, муки, макаронных и хлебобулочных изделий, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также других продуктов переработки зерна", - говорится в перечне поручений президента по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по развитию зернового комплекса и хлебопекарной промышленности, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

Поручение должно быть исполнено до 1 января 2019 года, ответственным за его исполнение глава государства назначил Генпрокурора РФ Юрия Чайку.

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