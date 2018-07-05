Путин поручил увязать субсидии компаниям зернового комплекса с качеством продукта

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать поправки в госпрограмму развития сельского хозяйства, предусматривающие увязку размеров субсидий аграриям с качеством производимого зерна. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам развития зернового комплекса и хлебопекарной промышленности.

Согласно документу, это поручение дано "в целях стимулирования производства и потребления населением качественных изделий хлебопечения и иной продукции переработки зерна".

Кроме того, кабмину поручено внести поправки в законодательство об организации питания в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, образования и социальной сферы. Такие поправки должны устанавливать требования к качеству продукции хлебопечения и содержанию в ней минеральных веществ и витаминов.