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Клиенты "Натали Турс" в Италии не обращались в дипмиссию РФ

Экономика и бизнес
5 июля, 19:18 UTC+3 РИМ РИМ 5, июля. /ТАСС

Отмечается, что были единичные звонки относительно возможной отмены чартера

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РИМ, 5 июля. /ТАСС/. Обращений от клиентов российского туроператора "Натали Турс" в российское дипломатическое представительство в Италии не поступало. Такое разъяснение дали в четверг в консульском отделе посольства РФ в Риме.

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"Жалобы российских туристов на отказ поселять в отели на настоящий момент посольство России в Италии не поступали. Были единичные звонки относительно возможной отмены чартера", - говорится в сообщении консульства. Дипломаты также рекомендуют действовать в соответствии с "памяткой о порядке действий туристов, пострадавших от туроператоров, приостановивших свою деятельность".

29 июня один из старейших российских туроператоров "Натали Турс" разослал турагентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов на фоне низкого спроса чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион и предложил вернуть деньги пострадавшим туристам. На фоне этого сообщения и из-за финансовых разногласий с российской компанией приостановил сотрудничество партнер в Испании. 4 июля структура туроператора "Натали Турс" - "Панорама Тур" - сообщила, что аннулирует все туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года.

По данным Ростуризма, за границей сейчас находится 3,5 тыс. клиентов "Натали Турс". Как сообщалось ранее, данные о попытках выселить из отелей клиентов "Натали Турс", если они не произведут повторную оплату, поступали из Испании, Греции, Турции, Таиланда, с Кипра и Кубы.

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