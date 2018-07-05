Минюст предложил подавать иски о неверной оценке имущества должника к оценщикам

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Судебные иски в случае неверной оценки имущества должника предлагается подавать к оценочным организациям, а не к приставам-исполнителям. Об этом говорится в уведомлении о начале разработки законопроекта Минюстом, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом вносятся изменения в законодательство Российской Федерации об исполнительном производстве и предусматривается, что оспариванию подлежат непосредственно результаты произведенной оценщиком оценки, а не постановление судебного пристава-исполнителя об оценке", - говорится в уведомлении.

Разработчик пояснил, что законом "Об исполнительном производстве" предусмотрена обязанность судебного пристава-исполнителя привлекать оценщика для определения стоимости обнаруженного в ходе совершения исполнительных действий имущества должника. При этом стоимость объекта оценки, указанная оценщиком в отчете, является обязательной для судебного пристава-исполнителя. Роль пристава-исполнителя сводится к процессуальному оформлению полученных от специалистов результатов оценки, в получении которых он не принимал участия и не мог повлиять на них.

"В настоящее время убытки, причиненные в результате вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об оценке имущества должника, основанного на недостоверном отчете об оценке объекта оценки, взыскиваются судами с казны Российской Федерации", - сообщается в уведомлении. При этом, согласно законодательству об оценочной деятельности, возмещение убытков вследствие недостоверной оценки лежит на оценочной организации.

Изменения могут вступить в силу в январе 2019 года.