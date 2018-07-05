Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минюст предложил подавать иски о неверной оценке имущества должника к оценщикам

Экономика и бизнес
5 июля, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Сейчас оспариванию подлежит постановление судебного пристава-исполнителя

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Судебные иски в случае неверной оценки имущества должника предлагается подавать к оценочным организациям, а не к приставам-исполнителям. Об этом говорится в уведомлении о начале разработки законопроекта Минюстом, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом вносятся изменения в законодательство Российской Федерации об исполнительном производстве и предусматривается, что оспариванию подлежат непосредственно результаты произведенной оценщиком оценки, а не постановление судебного пристава-исполнителя об оценке", - говорится в уведомлении.

Разработчик пояснил, что законом "Об исполнительном производстве" предусмотрена обязанность судебного пристава-исполнителя привлекать оценщика для определения стоимости обнаруженного в ходе совершения исполнительных действий имущества должника. При этом стоимость объекта оценки, указанная оценщиком в отчете, является обязательной для судебного пристава-исполнителя. Роль пристава-исполнителя сводится к процессуальному оформлению полученных от специалистов результатов оценки, в получении которых он не принимал участия и не мог повлиять на них.

"В настоящее время убытки, причиненные в результате вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об оценке имущества должника, основанного на недостоверном отчете об оценке объекта оценки, взыскиваются судами с казны Российской Федерации", - сообщается в уведомлении. При этом, согласно законодательству об оценочной деятельности, возмещение убытков вследствие недостоверной оценки лежит на оценочной организации.

Изменения могут вступить в силу в январе 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
3
Власти Москвы опровергли информацию о том, что мужчина получил травмы при падении лифта
4
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
5
В Госдуме раскрыли характеристики российского истребителя поколения 6++
6
ЛНР: Донбасс по определению не обсуждает с Киевом введение военного положения на Украине
7
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости