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Глава департамента Минэкономразвития Живулин назначен замруководителя министерства

Экономика и бизнес
5 июля, 20:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Живулин занимал пост директора департамента оценки регулирующего воздействия МЭР с ноября 2011 года

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Вадима Живулина заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на портале кабмина РФ.

"Назначить Живулина Вадима Александровича заместителем министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в документе.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте ведомства, с ноября 2011 года Живулин занимал пост директора департамента оценки регулирующего воздействия Министерства экономического развития РФ.

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