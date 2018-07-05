КПРФ готова провести собрания инициативных групп по референдуму в 70 регионах

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. КПРФ готова провести собрания региональных инициативных подгрупп по проведению референдума против повышения пенсионного возраста почти в 70 регионах. Об этом сообщил в четверг зампредседателя ЦК партии, депутат Госдумы Юрий Афонин на первом таком собрании в Москве.

"Мы уже готовы к проведению [собраний] инициативных групп почти в 70 регионах", - сказал он. По закону инициативные подгруппы по проведению референдума должны быть зарегистрированы более чем в половине регионов страны, то есть в 43 субъектах.

Если это произойдет и ЦИК даст разрешение на сбор подписей, в поддержку референдума надо будет собрать 2 млн подписей. По мнению Афонина, это не составит труда, поскольку уже сейчас, в ходе неофициального сбора подписей, коммунисты собрали 1,5 млн подписей.

Вопрос, который КПРФ предлагает вынести на референдум, сформулирован так: "Согласны ли вы, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?", уточнил первый секретарь московского горкома партии, депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Пенсионная реформа

16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Планируется, что документ будет рассмотрен до конца весенней сессии (до конца июля) только в первом чтении. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, закон о пенсионной реформе будет принят осенью этого года. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты.

По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря реализации пенсионной реформы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.