Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КПРФ готова провести собрания инициативных групп по референдуму в 70 регионах

Экономика и бизнес
5 июля, 19:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Вопрос, который КПРФ предлагает вынести на референдум, касается повышения пенсионного возраста

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. КПРФ готова провести собрания региональных инициативных подгрупп по проведению референдума против повышения пенсионного возраста почти в 70 регионах. Об этом сообщил в четверг зампредседателя ЦК партии, депутат Госдумы Юрий Афонин на первом таком собрании в Москве.

"Мы уже готовы к проведению [собраний] инициативных групп почти в 70 регионах", - сказал он. По закону инициативные подгруппы по проведению референдума должны быть зарегистрированы более чем в половине регионов страны, то есть в 43 субъектах.

Если это произойдет и ЦИК даст разрешение на сбор подписей, в поддержку референдума надо будет собрать 2 млн подписей. По мнению Афонина, это не составит труда, поскольку уже сейчас, в ходе неофициального сбора подписей, коммунисты собрали 1,5 млн подписей.

Вопрос, который КПРФ предлагает вынести на референдум, сформулирован так: "Согласны ли вы, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?", уточнил первый секретарь московского горкома партии, депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Пенсионная реформа

16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Планируется, что документ будет рассмотрен до конца весенней сессии (до конца июля) только в первом чтении. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, закон о пенсионной реформе будет принят осенью этого года. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты.

По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря реализации пенсионной реформы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Темы
Пенсионная реформа
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
3
Власти Москвы опровергли информацию о том, что мужчина получил травмы при падении лифта
4
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
5
В Госдуме раскрыли характеристики российского истребителя поколения 6++
6
ЛНР: Донбасс по определению не обсуждает с Киевом введение военного положения на Украине
7
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости