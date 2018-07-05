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"Газпром" по требованию суда раскрыл информацию о своих активах в Англии

Экономика и бизнес
5 июля, 19:38 UTC+3

Зампредседателя правления "Газпрома" Александр Медведев при этом подчеркнул, что компания продолжит оспаривать все действия "Нафтогаза" по исполнению решения Стокгольмского арбитража

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. "Газпром" в четверг получил согласие Минэнерго России на раскрытие информации об активах компании на территории Англии и Уэльса по требованию английского суда и раскрыл эту информацию в порядке, установленном судом. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"При этом, безусловно, "Газпром" будет продолжать оспаривать все действия "Нафтогаза" по исполнению решения Стокгольмского арбитража. Шведский суд однозначно постановил, что исполнение должно быть приостановлено до решения по нашей апелляции. "Газпром" также продолжает оспаривать решения Стокгольмского арбитража по спорам с "Нафтогазом Украины", поскольку считает, что эти решения вынесены с серьезными нарушениями", - отметил Медведев.

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