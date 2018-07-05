Россия, Украина и ЕС согласовали дату и место встречи по газовому вопросу

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия, Украина и Евросоюз договорились, что переговоры по газовому вопросу состоятся 17 июля в Берлине. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России Александр Новак.

"17 числа. Да, в Берлине", - сказал он.

Министр отметил, что стороны продолжают согласовывать повестку встречи.

В конце мая замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович отправил письмо министру энергетики РФ Александру Новаку о возможности проведения переговоров по газу. Он предлагал своим российским и украинским коллегам провести новый раунд трехсторонних переговоров по поставкам и транзиту газа - по будущему транзиту через Украину, его объемам и ценам.

Украина уже неоднократно заявляла, что готова вести трехсторонние переговоры по газу о транзите после 2019 года. Как отмечают эксперты, только вмешательство Еврокомиссии может позволить обеспечить хотя бы минимальную загрузку газотранспортной системы Украины после завершения десятилетнего контракта, подписанного Россией и Украиной в 2009 году, и ввода в строй "Северного потока - 2".

После того, как этот газопровод обеспечит необходимые мощности для прямой дешевой прокачки газа в Европу без посредничества Украины и Словакии, экономическая потребность России в украинском и словацком транзите отпадет.