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Титов предложил передать Казначейству управление пенсиями

Экономика и бизнес
5 июля, 19:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

По мнению бизнес-омбудсмена, современные технологии позволяют обойтись без таких громоздких организаций, как Пенсионный фонд

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что функцию управления пенсиями могло бы взять на себя Федеральное казначейство.

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"Современные технологии позволяют обойтись без таких громоздких, не всегда прозрачных организаций, как Пенсионный фонд. Мне кажется, что это уже лишняя организация, которая неэффективно тянет деньги, и поэтому можно было бы от нее полностью отказаться", - сказал бизнес-омбудсмен на встрече с журналистами.

"Сегодня Казначейство достаточно продвинутая организация. Они провели у себя большую IT-революцию, сегодня они контролируют финансовые потоки внутри государства очень серьезно, поэтому они в принципе могли бы справится с этой функцией", - добавил Титов.

Он напомнил, что Казначейство держит счета госкомпаний и частных компаний, которые работают на госзаказе. "Также они могут держать и пенсионные счета", - отметил бизнес-омбудсмен.

Для спорных вопросов, считает Титов, в Казначействе может быть создана специальная группа, которая имела бы возможность отвечать на вопросы пенсионеров.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич
Страны
Россия
Темы
Пенсионная реформа
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