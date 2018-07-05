Титов предложил передать Казначейству управление пенсиями

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что функцию управления пенсиями могло бы взять на себя Федеральное казначейство.

"Современные технологии позволяют обойтись без таких громоздких, не всегда прозрачных организаций, как Пенсионный фонд. Мне кажется, что это уже лишняя организация, которая неэффективно тянет деньги, и поэтому можно было бы от нее полностью отказаться", - сказал бизнес-омбудсмен на встрече с журналистами.

"Сегодня Казначейство достаточно продвинутая организация. Они провели у себя большую IT-революцию, сегодня они контролируют финансовые потоки внутри государства очень серьезно, поэтому они в принципе могли бы справится с этой функцией", - добавил Титов.

Он напомнил, что Казначейство держит счета госкомпаний и частных компаний, которые работают на госзаказе. "Также они могут держать и пенсионные счета", - отметил бизнес-омбудсмен.

Для спорных вопросов, считает Титов, в Казначействе может быть создана специальная группа, которая имела бы возможность отвечать на вопросы пенсионеров.