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ФНС направит 2 млрд рублей на создание центра обработки данных в Нижегородской области

Экономика и бизнес
5 июля, 19:48 UTC+3

Строительные работы должны быть выполнены до 25 декабря 2020 года

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Объединенная дирекция единого заказчика Федеральной налоговой службы (ФНС) объявила аукцион на строительство второго здания технологической зоны резервного центра обработки данных в Городце Нижегородской области. Начальная цена контракта составляет почти 2 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.

"Аукцион в электронной форме пройдет 27 июля, строительные работы должны быть выполнены до 25 декабря 2020 года", - говорится в документе.

Инвестиционный совет Нижегородской области одобрил реализацию проекта по строительству резервного центра обработки данных УФНС в Городце в 2012 году. В конце 2015 года работу первой очереди проинспектировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

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