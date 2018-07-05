На гражданина РФ завели дело за неуплату таможенного платежа за электромобиль Tesla

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Гражданин РФ, не выплативший таможенный платеж за электромобиль Tesla на сумму 4,5 млн рублей, стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), факт неуплаты платежа был выявлен в ходе проверки исполнения таможенного законодательства на Пикинском таможенном посту Центральной акцизной таможни.

"Установлено, что в декабре 2015 года на территорию Российской Федерации через Пикинский таможенный пост по процедуре временного ввоза перемещено транспортное средство Tesla Model S 90D. В установленный срок таможенная процедура временного ввоза не завершена, транспортное средство за пределы территории РФ не вывезено", - сообщили ММТП.

В этой связи гражданин обязан уплатить таможенные платежи на сумму свыше 4,5 млн рублей, однако не сделал этого. Отделение дознания Центральной акцизной таможни по материалам прокурорской проверки возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере").