Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин призвал скоординировать федеральные и региональные программы в рамках майского указа

Экономика и бизнес
5 июля, 20:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Президент подчеркнул, что положения указа должны быть развернуты в конкретные национальные проекты до 1 октября 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Федеральные и региональные программы в рамках реализации майского указа должны быть скоординированы между собой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, кадры которого показаны по телеканалу "Россия 24".

Смотрите также

Майский указ - 2018

Он напомнил о поставленных в новом майском указе задачах по развитию экономики и повышению качества жизни людей и подчеркнул, что до 1 октября текущего года положения этого указа должны быть развернуты в конкретные национальные проекты и программы. "Здесь крайне важно наладить взаимодействие с субъектами Федерации, обеспечить организационную, финансовую увязку федеральных и региональных программ", - сказал Путин.

7 мая 2018 года президент России подписал майский указ, определяющий основные цели и задачи страны до 2024 года. Указ предписывает правительству принять ряд мер для осуществления "прорывного научно-технологического и социально-экономического развития" России. Среди целей - вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение уровня бедности в два раза, увеличение продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет), инфляция не выше 4%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Майский указ — 2018
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
3
Власти Москвы опровергли информацию о том, что мужчина получил травмы при падении лифта
4
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
5
В Госдуме раскрыли характеристики российского истребителя поколения 6++
6
ЛНР: Донбасс по определению не обсуждает с Киевом введение военного положения на Украине
7
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости