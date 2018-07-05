Путин призвал скоординировать федеральные и региональные программы в рамках майского указа

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Федеральные и региональные программы в рамках реализации майского указа должны быть скоординированы между собой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, кадры которого показаны по телеканалу "Россия 24".

Он напомнил о поставленных в новом майском указе задачах по развитию экономики и повышению качества жизни людей и подчеркнул, что до 1 октября текущего года положения этого указа должны быть развернуты в конкретные национальные проекты и программы. "Здесь крайне важно наладить взаимодействие с субъектами Федерации, обеспечить организационную, финансовую увязку федеральных и региональных программ", - сказал Путин.

7 мая 2018 года президент России подписал майский указ, определяющий основные цели и задачи страны до 2024 года. Указ предписывает правительству принять ряд мер для осуществления "прорывного научно-технологического и социально-экономического развития" России. Среди целей - вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение уровня бедности в два раза, увеличение продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет), инфляция не выше 4%.