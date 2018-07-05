Еврокомиссия подтвердила проведение 17 июля трехсторонних переговоров по газу

БРЮССЕЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Трехсторонние переговоры по газу в формате ЕС - Россия - Украина пройдут 17 июля. Об этом заявил в четверг зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) по энергосоюзу Марош Шефчович.

"Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в области энергетики имеет первостепенное значение как для обеих стран, так и для Евросоюза. Необходимость продолжения долгосрочного транзита российского газа через Украину в ЕС надежным и коммерчески жизнеспособным способом является неотъемлемой его частью, - сказал он. - В этом контексте я рад, что 17 июля состоится первый раунд переговоров с украинскими и российскими партнерами".

По его словам, в переговорах примут участие "представители властей и коммерческих структур обеих стран". "Наша цель - договориться о долгосрочной повестке и относительно метода работы, - пояснил он. - Предстоящие переговоры будут трудными, поэтому требуют полного внимания и конструктивного участия".

Шефчович подчеркнул, что формат ЕС - Россия - Украина является самым успешным для решения всех вопросов по газу. "Как было доказано в прошлом, трехсторонний процесс является наиболее эффективной платформой для поиска удовлетворительного решения важных для сторон газовых вопросов и вопроса транзита газа через Украину после 2019 года", - заключил он.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Россия, Украина и Евросоюз договорились, что переговоры по газовому вопросу состоятся 17 июля в Берлине. Он отметил, что стороны продолжают согласовывать повестку встречи.

История вопроса

В конце мая замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович отправил письмо министру энергетики РФ Александру Новаку о возможности проведения переговоров по газу. Он предлагал своим российским и украинским коллегам провести новый раунд трехсторонних переговоров по поставкам и транзиту газа, по будущему транзиту через Украину, его объемам и ценам.

Украина уже неоднократно заявляла, что готова вести трехсторонние переговоры по газу о транзите после 2019 года. Как отмечают эксперты, только вмешательство Еврокомиссии может позволить обеспечить хотя бы минимальную загрузку газотранспортной системы Украины после завершения десятилетнего контракта, подписанного Россией и Украиной в 2009 году, и ввода в строй "Северного потока - 2".

После того, как этот газопровод обеспечит необходимые мощности для прямой дешевой прокачки газа в Европу без посредничества Украины и Словакии, экономическая потребность России в украинском и словацком транзите отпадет.