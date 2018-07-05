МТС купил у АФК "Система" акции МТС банка на 8,3 млрд рублей и увеличил долю до 55%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Оператор МТС через свою 100%-ную "дочку" Mobile TeleSystems B.V. купил у АФК "Система" 28,63% в МТС банке за 8,27 млрд рублей. Таким образом, доля МТС в МТС банке выросла с 26,61% до 55,24%, говорится в сообщении оператора.

"Увеличение доли МТС до контрольной в МТС Банке соответствует нашей стратегии по диверсификации бизнеса, достижения синергий и разработке инновационных финансовых продуктов, а также направлено на дальнейший рост потребления данных и проникновения финансовых услуг среди клиентов МТС. Сделка консолидирует бизнес МТС на российском рынке финтеха, который растет более чем на 10% в год, упростит операционное управление, позволит вывести на рынок новые продукты и ускорит процесс их создания", - приводятся в сообщении слова президента МТС Алексея Корни.

Глава МТС отметил, что в планах компании - вывести МТС Банк в число ведущих финансовых учреждений "в перспективных розничных сегментах: в развитии цифрового банкинга как экосистемы мобильных услуг для населения и в дистанционных банковских сервисах для малого бизнеса".

По итогам сделки доля АФК "Система" в капитале МТС банка уменьшилась с 71,87% до 43,24%. Остальные 1,52% акций банка принадлежат миноритарным акционерам. Оператор уже получил все необходимые регуляторные и корпоративные одобрения на сделку. Как отмечается в сообщении МТС, решение о покупке акций банка принято на основе рекомендаций специального комитета независимых директоров оператора. При этом МТС не исключают дальнейшее увеличение доли в банке. "Мы рассматриваем различные варианты, окончательное решение еще не принято", - сообщили ТАСС в пресс-службе МТС в ответ на вопрос о наличии планов по продолжению увеличения доли в МТС банке.

Партнерство МТС и банка началось в 2011 году: оператор и АКБ Московский банк реконструкции и развития (МБРР, прежнее название МТС банка) запустили проект "МТС Деньги" по продвижению в операторской розничной сети линейки банковских продуктов и выдаче POS-кредитов. Банк был переименован в МТС банк в 2012 году, а в 2013 году МТС выкупил блокпакета акций банка в результате допэмиссии.

По словам управляющего партнера АФК "Система" и председателя совета директоров МТС банка Всеволода Розанова, который цитируется в сообщении АФК по этому поводу, увеличение доли МТС до контрольной "ускорит развитие МТС Банка и позволит АФК "Система" монетизировать свои инвестиции в банковский сектор". Также сделка усилит и позиции МТС как провайдера цифровых услуг: как отметил Розанов, она положительно повлияет на основной бизнес телеком-оператора за счет более глубокого проникновения услуг передачи данных и роста лояльности клиентов в результате роста пользования финансовыми услугами.