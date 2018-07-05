Заместитель министра энергетики Молодцов покидает Минэнерго

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов в пятницу покинет Минэнерго в связи с переходом на новое место работы. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго.

"Заместитель министра энергетики Кирилл Валентинович Молодцов в пятницу покидает министерство в связи с переходом на новую должность", - сообщил собеседник агентства.

Сам Молодцов сказал ТАСС, что очень горд за свою работу и рассказал, что у него большие планы на будущее.

"Пять лет работал с удовольствием, у меня много сил, чтобы работать и дальше, я знаю, что я хочу делать. Точка, которую я поставил в Минэнерго - это закон о газификации, надеюсь, она будет полезна для всех", - сказал он и добавил, что у него еще много дел впереди.

Ранее Молодцов курировал в Минэнерго вопросы нефтегазовой отрасли. Позднее большая часть его функционала перешла к замминистру Павлу Сорокину.