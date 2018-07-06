Путин выступит на Международном конгрессе по кибербезопасности в Москве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу посетит в Москве Международный конгресс Сбербанка России по кибербезопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Путин выступит на Международном конгрессе Сбербанка России по кибербезопасности - межотраслевой площадке, способствующей глобальному диалогу по самым острым и актуальным вопросам обеспечения кибербезопасности в условиях глобализации и цифровизации", - говорится в сообщении.

Вопросы кибербезопасности

Конгресс, организованный Сбербанком при поддержке АНО "Цифровая экономика" и Ассоциации банков России, проходит в Центре международной торговли в Москве 5-6 июля. В форуме принимают участие руководители крупнейших российских и иностранных компаний, мировые эксперты, представители различных российских ведомств, поставщики продуктов и услуг кибербезопасности.

В рамках панельных дискуссий и сессий конгресса обсуждаются важнейшие вызовы в киберсфере. Так, согласно программе форума, пленарные сессии в пятницу будут, в частности, посвящены ключевым вызовам, связанным с цифровизацией всех сфер экономики и транспарентностью цифрового мира. Как заявил журналистам 4 июля зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов со ссылкой на прогноз аналитиков службы кибербезопасности учреждения, по итогам 2018 года ущерб экономике РФ от киберугроз может составить более 1,1 трлн рублей, а ущерб мировой экономике может достигнуть к концу года около $1,5 трлн.

Международное сотрудничество и защита своей инфраструктуры

Путин ранее неоднократно говорил о необходимости совместных с другими странами действий по обеспечению кибербезопасности, чтобы выработать систему защиты от соответствующих атак. Совместная борьба с киберпреступностью обсуждалась в том числе на переговорах российского лидера в мае с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как сообщил корреспонденту ТАСС директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев, проблема киберпреступности может стать одной из тем обсуждения и на предстоящем 16 июля саммите президентов РФ и США в Хельсинки. "Наверное, да, это будет обсуждаться, но как проблема двусторонних отношений, а не хакерство в целом", - сказал он.

По словам Рогачева, осенью Россия предложит Генассамблее ООН принять свой проект уголовно-правовой конвенции по кибербезопасности. Данная резолюция предлагается как альтернатива Будапештской конвенции (Конвенции Совета Европы по киберпреступности) 2001 года, которая позволяет регулировать действия различных государств при осуществлении борьбы с преступлениями в интернете. Российскую сторону в Будапештской конвенции не устроила возможность зарубежных спецслужб вмешиваться без официального уведомления в деятельность компьютерных сетей РФ, так как это может угрожать ее безопасности и суверенитету.

В октябре прошлого года на заседании Совбеза РФ, посвященном защите информационной инфраструктуры страны, президент РФ подчеркнул, что негативные последствия разного рода кибератак носят уже не локальный, а глобальный характер и масштаб. Среди угроз кибербезопасности президент назвал вторжение в системы в сфере гособороны и управления, финансов, утечку электронных документов, что может "обернуться самыми тяжелыми последствиями". В связи с этим лидер России, в частности, потребовал активнее содействовать созданию международной системы информационной безопасности, развивая сотрудничество с партнерами на глобальных и региональных площадках, таких, как ООН, БРИКС, ШОС, АТЭС, ОДКБ, СНГ и других.

Президент тогда также отметил, что вопросы кибербезопасности имеют для России стратегическое значение как фактор обеспечения суверенитета, обороноспособности и безопасности государства, эффективного развития экономики, соцсферы и госуправления. По его словам, нужно усилить персональную ответственность руководителей ведомств за обеспечение информационной безопасности, а также усовершенствовать государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные системы РФ. Глава государства также подчеркнул необходимость реализации проектов импортозамещения, чтобы максимально снизить риски, связанные с использованием иностранных программ и телекоммуникационного оборудования.

Кибербезопасность стала одним из пяти направлений программы "Цифровая экономика РФ", утвержденной летом 2017 года и рассчитанной до 2024 года. В мае этого года президент РФ поручил правительству скорректировать программу, чтобы придать ей статус национальной. Предварительный вариант нацпрограммы уже внесен в кабмин, сообщил журналистам 4 июля министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.