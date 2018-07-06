Аэропорт Южно-Сахалинска в первом квартале 2018 года увеличил пассажиропоток на 7,5%

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Аэропорт Южно-Сахалинска в январе-июне 2018 года обслужил 463 тыс. 126 пассажиров. По отношению к аналогичному показателю прошлого года рост пассажиропотока составил 7,5%, сообщила в пятницу пресс-служба авиапредприятия.

"По итогам шести месяцев 2018 года аэропорт "Южно-Сахалинск" обслужил 463 тыс. 126 пассажиров. По отношению к аналогичному показателю прошлого года рост пассажиропотока составил 7,5%. Из Южно-Сахалинска отправлено 235 тыс. 165 человек, прибыли в областную столицу - 227 тыс. 961 пассажир. На внутрироссийских рейсах обслужено 407 тыс. 401 человек, на международных - 55 тыс. 725", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, самыми популярными внутренними направлениями у сахалинских пассажиров остаются Москва, Владивосток и Хабаровск. Из международных направлений лидирующую позицию занимает Сеул, в том числе, потому что является транзитным пунктом для дальнейших путешествий сахалинцев за границу.

"Важным событием в воздушных перевозках этим летом стал и Чемпионат мира по футболу, который в 2018 году проводится в 13 городах России. Болельщики, среди которых есть и сахалинцы, заранее приобретали для путешествий по стране специальные билеты в авиакомпании "Аэрофлот". Увеличение пассажиропотока в летний период связано и с подготовкой к предстоящему чемпионату WorldSkills Russia. Мероприятие пройдет в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа", - отмечает пресс-служба.