Минвостокразвития: планы развития ДФО до 2020 года включают 191 объект за 53,7 млрд рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июля. /ТАСС/. Все регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) подготовили комплексные планы развития, включившие в целом 191 объект. В первую очередь они предполагают модернизацию социальной инфраструктуры, сообщил в пятницу ТАСС глава Минвостокразвития Александр Козлов.

"Все регионы Дальнего Востока подготовили комплексные планы развития, которые предполагают первоочередную модернизацию социальной инфраструктуры в точках роста дальневосточной экономики. Каждый регион представил свой перечень объектов. Всего их по ДФО 191", - отметил Козлов.

На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 53,7 млрд рублей. Все объекты должны быть построены до конца 2020 года. Деньги уже начали поступать в регионы.

Например, в Хабаровском крае 10 таких объектов. Среди них строительство онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре, корпус туберкулезного диспансера в Хабаровске, станция скорой помощи в Комсомольске-на-Амуре, лечебный корпус центральной районной больницы Николаевска-на-Амуре, краевой дворец единоборств "Самбо" в Хабаровске, плавательный бассейн в Чегдомыне и другие. Отдельно финансируются четыре объекта в Комсомольске-на-Амуре: детский больничный комплекс, технический университет, инженерная школа, набережная реки Амур. Средства для них предусмотрены в проекте закона о корректировке бюджета на 2018 год.

Комплексное развитие регионов ДФО было главной темой заседания Президиума Госсовета, которое провел президент России в сентябре прошлого года во Владивостоке.