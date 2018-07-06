"Плоский тариф" авиасообщения еще для трех городов ДФО планируют ввести к лету 2019 года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июля. /ТАСС/. Минвостокразвития планирует решить вопрос о распространении действия "плоского тарифа" (билеты, которые продаются по фиксированной цене вне зависимости от сезона и уровня спроса - прим. ТАСС) авиасообщения для Анадыря, Якутска и Благовещенска к лету 2019 года. Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава министерства Александр Козлов.

"Решается вопрос о распространении этой программы на Анадырь, Якутск и Благовещенск. Наше министерство будет добиваться его скорейшего решения уже к лету следующего года", - отметил министр.

Учитывая острую ситуацию текущего года, министерство будет работать с Минтрансом, Росавиацией, группой авиакомпаний ПАО "Аэрофлот". Планируется, что при формировании программы полетов в 2019 году в пиковый период летней отпускной компании была установлена соответствующая частота полетов. Речь идет о не менее восьми рейсов в неделю на воздушных судах Боинг 777-300 (457 кресел), тогда как у Airbus 330-300, которые использует Аэрофлот, максимум 296 мест.

Сейчас по "плоскому тарифу" можно вылететь во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан и Южно-Сахалинск.