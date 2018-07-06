Китай обратится в ВТО в ответ на новые пошлины США

ПЕКИН, 6 июля. /ТАСС/. Власти Китая будут вынуждены принять ответные меры в качестве реакции на введение правительством США новых пошлин на китайский импорт на общую сумму около $34 млрд и намерены уведомить Всемирную торговую организацию (ВТО) о сложившейся ситуации. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении министерства коммерции КНР.

"Китай обязуется не делать первый выстрел, но для защиты коренных интересов государства и выгоды китайского народа будет вынужден пойти на необходимый ответный удар", - указывается в заявлении ведомства. "Мы также своевременно уведомим ВТО о сложившейся ситуации, будем идти одним путем с миром и вместе поддерживать свободную торговлю и многостороннюю систему", - говорится в документе.

Решение президента США Дональда Трампа о введении 25%-ных пошлин на импортируемые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, с пятницы вступило в силу.

Как заявил ранее лидер США, такое решение было принято в связи с незаконным, с точки зрения Вашингтона, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик. По мнению Трампа, новые меры американской администрации будут способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем, достигающего $500 млрд в год.

В свою очередь в Пекине заявили, что дадут решительный ответ Вашингтону, поскольку новые шаги американской стороны ущемляют национальные интересы КНР.