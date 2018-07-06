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Россельхознадзор: пик нашествия саранчи в Астраханской области ожидается в августе

Экономика и бизнес
6 июля, 9:22 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 6, июля. /ТАСС

В регионе от вредителя уже обработали 3,8 тыс. га из 5 тыс. запланированных

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АСТРАХАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Пик нашествия саранчи в Астраханской области прогнозируется в начале августа, но специалисты пока не ожидают серьезной угрозы для сельхозугодий, сообщила в пятницу журналистам начальник отдела защиты растений ФГБУ "Россельхозцентр" по Астраханской области Людмила Костягина.

"Пик ожидаем в начале августа - это по итальянской и азиатской саранче [традиционная для региона], по марокской (наиболее агрессивный и всеядный вид, в основном залетает из соседних регионов - прим. ТАСС) - в первой декаде июля", - сказала Костягина.

Она отметила, что на сегодняшний день в Астраханской области от вредителя обработано 3,8 тыс. га из 5 тыс. запланированных. В прошлом году обработкой было охвачено 12,8 тыс. га.

По словам Костягиной, в этом году саранчи меньше, чем годом ранее. "Из-за жары и палящего солнца меньше кормовой базы для саранчи. Также долго стояли паводковые воды, в результате большое количество личинок саранчи погибло", - отметила она.

В региональном министерстве сельского хозяйства отметили, что массового распространения саранчи в этом году не ожидается. "Ситуация под контролем", - сказали там.

Самое массовое нашествие саранчи Астраханская область пережила в 2011 и 2012 годах, тогда для борьбы с насекомыми обработали более 100 тыс. га.

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