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ФАС проиндексировала оптовые цены на газ на 3,4%

Экономика и бизнес
6 июля, 9:36 дата обновления: 6 июля, 9:55 UTC+3

Замглавы ведомства Анатолий Голомолзин отметил, что решение соответствует политике "инфляция минус"

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Правление ФАС России приняло решение проиндексировать уровень оптовых цен на газ на 3,4%, сообщила антимонопольная служба.

"Принятое решение соответствует проводимой ФАС России политике "инфляция минус", - сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на замглавы ФАС Анатолия Голомолзина.

Он также добавил, что повышение цен на газ соответствует параметрам одобренного правительством прогноза социально-экономического развития на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Решение касается цен на газ, добываемый "Газпромом" и его дочерними компаниями, и реализуемый потребителям в РФ. Согласно планам правительства, в 2019 году индексация оптовых цен на газ планируется на уровне 3,1%, в 2020 году - на 3%.

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