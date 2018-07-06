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В Тверской области впервые за четыре года обнаружили очаг африканской чумы свиней

Экономика и бизнес
6 июля, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В Калининском районе области проводится комплекс мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага заболевания

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ТАСС, 6 июля. Очаг заболевания животных африканской чумой свиней (АЧС) обнаружили в Калининском районе Тверской области, сообщили в районной администрации.

"В патологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержащихся в личном подсобном хозяйстве в селе Каблуково Калининского района Тверской области, выделен геном вируса африканской чумы свиней. В настоящее время проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС", - сказали в администрации.

Африканскую чуму свиней не выявляли в Тверской области с 2014 года.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и в почве. Для человека заболевание опасности не представляет. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году.

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Тверская область Распространение африканской чумы свиней
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