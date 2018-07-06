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Камчатка представит на ВЭФ экспозицию в виде икры

Экономика и бизнес
6 июля, 10:53 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

В необычной форме регион презентует свой инвестиционный потенциал

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июля. /ТАСС/ Камчатский край представит на Восточном экономическом форуме экспозицию из четырех павильонов круглой формы оранжевого цвета, каждый из которых будет символизировать икринку, сообщает в пятницу пресс-служба краевого правительства.

"Символ икринки выбран в качестве зарождения новой жизни на Камчатке. Три павильона будут разделены по темам: "Природа. Кроноцкий заповедник", "Туризм" и "Культура". Основной павильон высотой 5,6 метра назовут "Камчатка-2030", - говорится в сообщении.

В главном павильоне будет установлен светодиодный панорамный экран на 360 градусов, за счет чего посетители смогут ощутить эффект присутствия на полуострове. На отдельном сегменте экрана будет представлен инвестиционный потенциал края: строительство международного аэровокзального комплекса, туристско-рекреационного комплекса "Петропавловская Гавань", всесезонного горнолыжного курорта, гостиничного комплекса.

В экспозицию края, помимо павильонов-"икринок", войдут также "Стена вулканов" - сцена для выступления творческих коллективов, которая будет светиться ночью, а также "Стена волна", которая станет фотозоной.

Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября во Владивостоке. Планируется, что форум посетят около 7 тыс. человек.

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