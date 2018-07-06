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Греф: мировые расходы на кибербезопасность достигнут $1 трлн к 2021 году

Экономика и бизнес
6 июля, 11:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Глава Сбербанка отметил, что с каждым годом число успешных кибератак удваивается

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сбербанк прогнозирует рост затрат на кибербезопасность компаний во всем мире до $1 трлн к 2021 году, то есть в 14 раз за ближайшие три года. Об этом на международном конгрессе по кибербезопасности заявил глава банка Герман Греф.

"Мы попытались оценить расходы компаний, как они будут расти до 2021 года, то есть через три года. И увидели, что этот рост минимум составит 14 раз, и расходы в 2021 году на проблемы кибербезопаности достигнут примерно $1 трлн", - сказал Греф.

По его словам, число успешных хакерских атак ежегодно удваивается.

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Греф, Герман Оскарович
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