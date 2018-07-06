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Голикова: правительство планирует направить на проект по демографии около 3,8 трлн рублей

Экономика и бизнес
6 июля, 11:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Значительную часть этой суммы составят социальные выплаты

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Правительство планирует направить около 3,8 трлн рублей на реализацию национального проекта по демографии в ближайшие 6 лет.

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на селекторном совещании с регионами о ходе разработки нацпроектов в социальной сфере.

"Проект демография состоит из пяти частей, пока предполагается направить на этот проект 3,8 трлн рублей, в основном это средства федерального бюджета", - сказала Голикова.

Она отметила, что в этом объеме средства значительную часть занимают социальные выплаты.

Также в течение шести лет, по ее словам, 800 млрд руб. планируется направить на реализацию национального проекта по образованию. "В части проекта образования предполагается выделить почти 800 млрд рублей", - сказала Голикова.

Обращаясь к представителям регионов, она попросила не ограничиваться только "созданием мест в школах и количеством закупленного оборудования". "А в первую очередь предусмотреть качественные показатели, которые будут характеризовать систему обучения в школах и профессиональных образовательных организациях, достижения обучающимися соответствующих результатов", - уточнила она.

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