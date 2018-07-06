Абдулатипов: торговля между РФ и Ираном должна строиться на долгосрочной основе

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам сотрудничества со странами Каспия Рамазан Абдулатипов считает, что торгово-экономические отношения между Россией и Ираном следует строить на долгосрочной основе путем заключения как минимум пятилетних соглашений.

"Соглашения необходимо заключать долгосрочные, не менее чем на пять лет, и прописывать в них ежегодные объемы поставок", - сказал он в интервью ТАСС.

По словам Абдулатипова, среди направлений сотрудничества, которые успешно развиваются, поставки халяльной баранины в Иран из России. "Их удалось начать в прошлом году, и в этом году объемы постепенно увеличиваются, но пока мы все же можем говорить о разовых операциях. Системная работа в этом направлении и многократное увеличение объемов поставок станет возможным после того, как будет гарантирован потребитель", - добавил собеседник агентства.

По мнению Абдулатипова, на данный момент "взаимопонимание между поставщиком и потребителем не всегда достижимо, потому что между теми, кто производит, и теми, кто готов купить халяльную баранину в Иране, десятки помех".

В числе преград, преодолеть которые помогут долгосрочные соглашения, Абдулатипов назвал процесс получения разрешений во множестве инстанций и ведомств. "Если по той же баранине будет завизировано соглашение с Федеральной таможенной службой, пограничниками, Роспотребнадзором, Россельхознадзором и многими другими службами и надзорными органами сроком на пять лет или более долгий период, то не будет необходимости преодолевать эти преграды каждый раз, а будет согласованный с инстанциями механизм и установленный регламент работ", - добавил Абдулатипов.