Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Арбитраж Москвы рассмотрит иск СК "Звезда" к "Интерфаксу" 17 сентября

Экономика и бизнес
6 июля, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

"Звезда" обратилась в суд после материала агентства "Интерфакс" о хищениях при строительстве завода

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял к производству иск дальневосточного завода "Звезда", который строит "Роснефть" с партнерами, к агентству "Интерфакс" и назначил предварительное заседание на 17 сентября, говорится в материалах суда.

Представитель "Интерфакса" не стал комментировать суть дела, но сообщил, что агентство пока не получило документов о дате заседания: "Насколько мне известно, они должны быть доставлены почтой, но пока не пришли", - сказал ТАСС в пятницу первый заместитель гендиректора "Интерфакса" Алексей Горшков.

Иск был подан 28 июня из-за материала агентства о хищениях при строительстве завода. 27 июня агентство "Интерфакс" опубликовало материал со ссылкой на источник, в котором сообщалось, что при строительстве крупнейшей российской судоверфи "Звезда" в Приморье было похищено около 7,5 млрд рублей, а расследование уголовного дела длится уже четыре года.

"Роснефть" в тот же день выпустила заявление о том, что факты хищений в АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС, управляет заводом "Звезда") были выявлены более четырех лет назад, до момента вступления консорциума "Роснефти", Газпромбанка и "Роснефтегаза" в капитал ДЦСС.

Расследование хищений

"Роснефть" сообщила, что расследование началось с возбуждения в октябре 2013 года уголовного дела по факту завышения стоимости ремонта боевых кораблей и продолжается до сих пор при активном участии менеджмента судостроительного комплекса и службы безопасности "Роснефти".

В компании также сочли, что информация, опубликованная "Интерфаксом", и "способ ее подачи грубо искажает действительность, создает ложное впечатление о якобы продолжающихся масштабных нарушениях при строительстве "Звезда" с расчетом на дальнейшее тиражирование данной псевдоновости в различных СМИ".

"Роснефть" подчеркивала, что "Звезда" признана потерпевшей стороной и успешно возвращает выведенные незаконным путем средства через суды, а пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщал ТАСС, что компания поддержала иск завода по существу.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается в городе Большой Камень (Приморский край) консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка. После ввода в эксплуатацию "Звезда" станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трое украинских военнослужащих погибли, еще девять ранены в ходе учений
2
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
3
Amnesty International осудила казнь семи руководителей секты "Аум Синрикё"
4
Китай ввел пошлины на 800 товаров из США на $34 млрд
5
СМИ: в Японии казнили основателя секты "Аум Синрикё"
6
СМИ: в Таиланде погиб водолаз, спасавший людей из пещеры
7
В Японии казнили семь лидеров секты "Аум Синрикё"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!