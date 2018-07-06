Арбитраж Москвы рассмотрит иск СК "Звезда" к "Интерфаксу" 17 сентября

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял к производству иск дальневосточного завода "Звезда", который строит "Роснефть" с партнерами, к агентству "Интерфакс" и назначил предварительное заседание на 17 сентября, говорится в материалах суда.

Представитель "Интерфакса" не стал комментировать суть дела, но сообщил, что агентство пока не получило документов о дате заседания: "Насколько мне известно, они должны быть доставлены почтой, но пока не пришли", - сказал ТАСС в пятницу первый заместитель гендиректора "Интерфакса" Алексей Горшков.

Иск был подан 28 июня из-за материала агентства о хищениях при строительстве завода. 27 июня агентство "Интерфакс" опубликовало материал со ссылкой на источник, в котором сообщалось, что при строительстве крупнейшей российской судоверфи "Звезда" в Приморье было похищено около 7,5 млрд рублей, а расследование уголовного дела длится уже четыре года.

"Роснефть" в тот же день выпустила заявление о том, что факты хищений в АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС, управляет заводом "Звезда") были выявлены более четырех лет назад, до момента вступления консорциума "Роснефти", Газпромбанка и "Роснефтегаза" в капитал ДЦСС.

Расследование хищений

"Роснефть" сообщила, что расследование началось с возбуждения в октябре 2013 года уголовного дела по факту завышения стоимости ремонта боевых кораблей и продолжается до сих пор при активном участии менеджмента судостроительного комплекса и службы безопасности "Роснефти".

В компании также сочли, что информация, опубликованная "Интерфаксом", и "способ ее подачи грубо искажает действительность, создает ложное впечатление о якобы продолжающихся масштабных нарушениях при строительстве "Звезда" с расчетом на дальнейшее тиражирование данной псевдоновости в различных СМИ".

"Роснефть" подчеркивала, что "Звезда" признана потерпевшей стороной и успешно возвращает выведенные незаконным путем средства через суды, а пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщал ТАСС, что компания поддержала иск завода по существу.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается в городе Большой Камень (Приморский край) консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка. После ввода в эксплуатацию "Звезда" станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.