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"Алмаз-Антей" продемонстрирует новинки для гражданского рынка на ИННОПРОМ-2018

Экономика и бизнес
6 июля, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Концерн представит газовые инфракрасные излучатели и макет установки биохимической очистки промышленных стоков от тяжелых металлов

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018 продукцию гражданского назначения. Об этом сообщает в пресс-служба концерна.

"Экспозиция концерна станет площадкой для обсуждения сотрудничества с участниками рынков B2B и B2G для реализации проектов по разработке и выпуску высокотехнологичной продукции гражданского назначения в рамках совместной деятельности", заявил заместитель генерального директора по производственно-технологической политике Александр Ведров, слова которого приводит пресс- служба.

Структурные предприятия "Алмаз-Антей" представят гражданскую продукцию на объединенном выставочном стенде концерна. Так, Ижевский электромеханический завод "Купол" продемонстрирует газовые инфракрасные излучатели и макет установки биохимической очистки промышленных стоков от тяжелых металлов.

Среди других новинок - энергоэффективные светодиодные осветители для крупных промышленных объектов производства ОАО "РАТЕП", железнодорожный гидравлический кран СМ-2000 грузоподъемностью 200 тонн разработки АО "Конструкторского бюро специального машиностроения", техника для механизированной уборки поверхностей, автоматизированные системы маркировки, идентификации и отслеживания продукции и материалов для защиты от поставок неаутентичной продукции.

Ежегодная международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2018 пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля на базе выставочного комплекса "Екатеринбург-Экспо".

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