Китай ввел пошлины на 800 товаров из США на $34 млрд

ПЕКИН, 6 июля. /ТАСС/. Власти Китая в пятницу автоматически ввели ответные пошлины в 25% на товары из США на общую сумму около $34 млрд.

Как говорится в заявлении Главного таможенного управления КНР, они вступили в силу в 12:01 по пекинскому времени (07:01 мск).

"По данным Таможенной и пограничной службы США, Соединенные Штаты 6 июля в 00:01 по местному времени ввели первую партию пошлин на 818 позиций китайских товаров размером в 25%. Их общая стоимость составляет $34 млрд. В качестве ответной меры Китай одновременно ввел пошлины в 25% на аналогичные по масштабам товарные позиции США", - приводит агентство "Синьхуа" выдержку из заявления таможенной службы.

Торговая война

Как заявил ранее американский лидер Дональд Трамп, решение о введении пошлин было принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином "нечестных торговых практик".

По мнению Трампа, новые меры американской администрации будут способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем, достигающего $500 млрд в год.

В свою очередь, в Пекине заявили, что дадут решительный ответ Вашингтону, поскольку новые шаги американской стороны ущемляют национальные интересы КНР. Как говорится в опубликованном в пятницу заявлении Министерства коммерции КНР, введением новых пошлин на китайский импорт США "начали самую большую по своим масштабам торговую войну в истории".