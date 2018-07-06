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Власти Крыма оценили прямой ущерб от засухи в регионе в 250 млн рублей

Экономика и бизнес
6 июля, 11:58 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 6, июля. /ТАСС

После рассмотрения соответствующей документации Минсельхоз РФ примет решение о компенсации затрат аграриев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Сумма прямого ущерба, нанесенного в этом году засухой сельхозпредприятиям Крыма, составляет 250 млн рублей, сообщила в пятницу журналистам замминистра сельского хозяйства региона Алиме Зарединова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ущерб аграриев от засухи и града составил порядка 400 млн рублей. Из-за засухи в шести районах Крыма действует режим ЧС: в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском, Советском, Ленинском и Джанкойском.

"По засухе сумма прямого ущерба, понесенного сельхозтоваропроизводителями, оценивается в 250 млн рублей. Данные затраты подтверждены документально и направлены в Министерство сельского хозяйства РФ, которое сейчас их рассматривает, после чего будет принято решение о компенсации этих затрат", - сказала Зарединова.

Минсельхоз Крыма ранее сообщал, что местные аграрии в 2018 году планируют собрать 800 тыс. тонн зерновых, что вдвое меньше, чем в прошлом году.

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