Власти Крыма оценили прямой ущерб от засухи в регионе в 250 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Сумма прямого ущерба, нанесенного в этом году засухой сельхозпредприятиям Крыма, составляет 250 млн рублей, сообщила в пятницу журналистам замминистра сельского хозяйства региона Алиме Зарединова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ущерб аграриев от засухи и града составил порядка 400 млн рублей. Из-за засухи в шести районах Крыма действует режим ЧС: в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском, Советском, Ленинском и Джанкойском.

"По засухе сумма прямого ущерба, понесенного сельхозтоваропроизводителями, оценивается в 250 млн рублей. Данные затраты подтверждены документально и направлены в Министерство сельского хозяйства РФ, которое сейчас их рассматривает, после чего будет принято решение о компенсации этих затрат", - сказала Зарединова.

Минсельхоз Крыма ранее сообщал, что местные аграрии в 2018 году планируют собрать 800 тыс. тонн зерновых, что вдвое меньше, чем в прошлом году.