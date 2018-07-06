Власти Крыма ожидают роста урожая фруктов и ягод на 28% до 150 тыс. тонн в 2018 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Валовый сбор плодово-ягодных культур в Республике Крым в этом году по сравнению с прошлым возрастет на 28%, до 150 тыс. тонн, сообщила журналистам в пятницу замминистра сельского хозяйства региона Алиме Зарединова.

"В этом году планируется собрать порядка 150 тыс. тонн плодово-ягодных культур. В прошлом году мы собрали 107 тыс. тонн", - сказал она. Замминистра уточнила, что в республике пока хватает мощностей по хранению овощей и фруктов, но в ближайшие годы инвесторы планируют реализовать инвестиционные проекты по строительству ряда фруктохранилищ, поскольку, по прогнозу властей, в регионы продолжат расти объемы сбора фруктов и ягод.

Начальник управления растениеводства крымского Минсельхоза Наталья Шереметьева в свою очередь уточнила, что в Крыму насчитывается около 12,5 тыс. га многолетних плодовых насаждений, из них 9,9 тыс. га - плодоносящие.

"Ежегодно вводятся новые посадки [плодово-ягодных культур], закладываются сады и ягодные кустарники. В этом году планируется заложить 617 га садов, в прошлом году было 600 га. Каждый год эта цифра растет: аграрии обещают до 900 га [садов закладывать ежегодно]", - рассказала она.

Ранее сообщалось, что объем государственной поддержки садоводов Крыма в 2018 году составит 628,6 млн рублей, что почти в 10 раз больше, чем в 2014 году, когда произошло воссоединение полуострова с Россией. По словам представителей Минсельхоза Крыма, после воссоединения полуострова с РФ власти региона и страны уделяют значительное внимание развитию садоводства, в частности, из бюджета выделяются средства на закладку и уход за молодыми многолетними насаждениями, а также на возмещение части процентной ставки по кредитам на развитие растениеводства.

Власти Республики Крым планируют в перспективе увеличить объем производства фруктов и ягод в регионе - до 460 тыс. тонн.