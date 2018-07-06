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Глава МИД ФРГ сообщил, что ЕС не возместит все убытки от ухода компаний из Ирана

Экономика и бизнес
6 июля, 12:36 дата обновления: 6 июля, 13:09 UTC+3

При этом Хайко Маас предупредил Тегеран, что выход из соглашения причинит больший ущерб экономике

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ТАСС, 6 июля. Европа не сможет в полной мере возместить убытки от ухода европейских компаний с рынка Ирана из-за угрозы американских санкций. Об этом заявил в пятницу в Вене глава МИД ФРГ Хайко Маас перед началом министерских переговоров по иранской ядерной сделке.

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"Мы не сможем компенсировать все, что вызвано уходом компаний из Ирана", - приводит Reuters слова Мааса. По данным агентства, Маас также предупредил Тегеран, что выход из соглашения причинит больший ущерб экономике.Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе (так называемая сделка по иранскому атому) был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США, Франция) в 2015 году, в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Он предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную программу, поставив ее под международный контроль.

Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе Вашингтона из соглашения. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры.

После вступления в силу СВПД в январе 2016 года ряд российских, европейских и китайских компаний заключили крупные контракты с Ираном, как в области добычи нефти, так и в сфере финансов, тяжелой и легкой промышленности, машиностроения, поставок самолетов. В условиях американских санкций с их выполнением могут возникнуть сложности, при этом сильнее всего разрыв экономических связей ударит по самому Ирану.

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