Песков: РФ готова защищать свои интересы на фоне торговых споров США и КНР

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия готова защищать свои интересы на фоне торговых споров США и КНР, которые могут оказать влияние на отдельные сектора мировой экономики.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, торговые трения Вашингтона и Пекина не могут "не иметь последствий для конкретных секторов мировой экономики". "Россия принимала и будет принимать меры, необходимые для защиты собственных интересов, тем более что такие меры предусмотрены правилами и нормами ВТО", - добавил Песков.

Представитель Кремля отметил, что "все с большим вниманием наблюдают за рядом мер исключительно протекционистского характера, которые принимают США, и ответными мерами, которые принимаются различными партнерами по торгово-экономической деятельности, в данном случае, Китаем".

"Это не может не иметь последствий для конкретных секторов мировой экономики, и этим продиктован наш интерес к этому", - указал Песков.