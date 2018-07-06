Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам

Экономика и бизнес
6 июля, 12:49 дата обновления: 6 июля, 13:02 UTC+3

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что российский лидер "никогда не ограничивается только восприятием сухих отчетов ведомств"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в курсе реакции общества на проведение пенсионной реформы, он получает информацию не только из сухих ведомственных источников, но и из других каналов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Разумеется, президент в курсе реакции на соответствующие инициативы и соответствующие параметры предлагаемые, - сказал представитель Кремля. - Как всегда по всем не только важным, но и менее важным и наиболее важным вопросам он получает всю полноту информации по самым разным каналам, что является залогом того, что президент обладает именно объективной информацией, а не субъективной".

Представитель Кремля особо подчеркнул, что глава государства "никогда не ограничивается только восприятием сухих отчетов ведомств и всегда накладывает это на иные источники информации". "Поэтому в этом плане никаких сомнений быть не должно", - заключил Песков, напомнив при этом, что экспертная проработка этой темы "сейчас ведется по диагонали: правительство - законодательные органы".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Темы
Пенсионная реформа
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД отменило постановление о возбуждении дела против матери инвалида о продаже психотропов
2
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
3
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
4
Песков не подтвердил, что вывод проиранских сил из САР будет темой встречи Путина и Трампа
5
Эксперты: увеличение пенсионного возраста в РФ не изменит срока жизни на пенсии
6
Секта "Аум Синрикё". Досье
7
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!