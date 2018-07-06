Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в курсе реакции общества на проведение пенсионной реформы, он получает информацию не только из сухих ведомственных источников, но и из других каналов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Разумеется, президент в курсе реакции на соответствующие инициативы и соответствующие параметры предлагаемые, - сказал представитель Кремля. - Как всегда по всем не только важным, но и менее важным и наиболее важным вопросам он получает всю полноту информации по самым разным каналам, что является залогом того, что президент обладает именно объективной информацией, а не субъективной".

Представитель Кремля особо подчеркнул, что глава государства "никогда не ограничивается только восприятием сухих отчетов ведомств и всегда накладывает это на иные источники информации". "Поэтому в этом плане никаких сомнений быть не должно", - заключил Песков, напомнив при этом, что экспертная проработка этой темы "сейчас ведется по диагонали: правительство - законодательные органы".