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Основные работы по благоустройству развязки на шоссе Энтузиастов в Москве завершат к осени

Экономика и бизнес
6 июля, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Осенью там высадят деревья, а грядущей весной - кустарники

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Основные работы по благоустройству территории въездных магистралей на пересечении Московской кольцевой автодороги (МКАД) с Мичуринским проспектом и шоссе Энтузиастов завершатся к концу лета, осенью там появятся деревья, а весной - кустарники. Об этом в пятницу сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Благоустройство территории въездных групп на пересечении МКАД с Мичуринским проспектом и шоссе Энтузиастов наполовину завершено. Основные работы планируется закончить в течение лета. Осенью на территории въездных групп высадят деревья, а весной 2019 года - кустарники", - приводится на портале информация пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

После окончания благоустройства на въездных территориях появятся новые комфортные и безопасные пешеходные дорожки, которые позволят горожанам передвигаться вокруг развязок. Общая площадь дорожек на Мичуринском проспекте составит порядка 25,5 тысячи квадратных метров, на шоссе Энтузиастов - более 2,3 тыс. квадратных метров. Дорожки подсветят энергосберегающими лампами. "На территории въездной группы Мичуринского проспекта уже установили более 70 опор освещения из 130 запланированных", - уточняется в сообщении.

По информации пресс-службы, сейчас на территории двух развязок убирают под землю воздушные кабельные линии, меняют асфальтобетонное покрытие тротуаров на бетонную плитку и высаживают новый газон. Модернизация ливневой канализации выполнена уже на 60%, заканчиваются основные работы по обустройству тротуаров и высадке газонов вдоль обеих въездных групп. "Схема движения транспорта по окончании благоустройства останется прежней", - уточнили в пресс-службе.

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