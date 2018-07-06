Банки просят генпрокуратуру и мэрию Москвы разрешить снизить ставки ипотеке с маткапиталом

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Ассоциация российских банков (АРБ) обратилась к генеральному прокурору Юрию Чайке и мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой рассмотреть ситуацию, когда столичные органы опеки отказывают заемщикам в разрешении на рефинансирование ипотечного кредита, взятого с использованием материнского капитала.

"Складывающаяся ситуация не позволяет заемщикам, имеющим финансовую поддержку государства, рефинансировать кредит на более выгодных для себя условиях", - говорится в тексте писем, опубликованных на сайте ассоциации.

Ипотечные ставки в настоящее время снижаются из-за мер правительства России по социальной поддержке семей, имеющих детей и на фоне снижения Банком России ключевой ставки, говорится в письме. Эти факторы позволяют заемщикам погасить первоначальный кредит, полученный на наименее привлекательных условиях, за счет средств, полученных по вновь заключенным договорам (рефинансирование).

При первоначальной ипотеке для заключения договора залога жилого помещения, приобретенного с использованием материнского капитала, разрешения органа опеки и попечительства не требуется, указывают банки. Однако в случае рефинансирования кредита на ипотечную квартиру снимается старый залог и оформляется новый, что влечет за собой проблемы, указывается в письме.

Так как материнский капитал уже использован на первоначальную ипотеку, повторная ипотека жилого помещения, принадлежащего несовершеннолетним, должна быть оформлена с согласия органа опеки и попечительства, указано в письме. "На практике отдельные органы опеки и попечительства указанного разрешения не дают, т. к. формально ипотека ухудшает имущественное положение несовершеннолетних. Взаимосвязанность первоначального и второго кредитных договоров, а также улучшение положения заемщика по новому кредитному договору органами опеки и попечительства не учитываются", - подчеркивают банки.

Таким образом, банки остаются без залога по новому кредиту, и вынуждены повышать вместо снижения ставки, отмечают банки. В письме приводится случай, когда опека отказала семье и вместо того, чтобы перекредитоваться с 11,5% годовых до 10,9%, ставка по их кредиту выросла до 12,90% годовых. Из писем банков также следует, что в пределах Москвы отсутствует унификация практики органов опеки и попечительства при вынесении аналогичных решений. В результате в одинаковой ситуации один орган опеки и попечительства дает предварительное согласие на заключение договора ипотеки, а другой - отказывает.