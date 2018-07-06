Медведев пообещал новые механизмы поддержки семей с детьми

ГОРКИ, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал, что до 2020 года правительство усовершенствует механизмы поддержки семей с детьми, расширит использование материнского капитала. Кроме того, для детей и многодетных семей появятся бесплатные кружки и секции.

"Сотни тысяч семей с детьми получают от государства расширенный пакет материальных гарантий. До 2020 года мы усовершенствуем механизмы этой поддержки, разработаем новые, в том числе на основе так называемого социального контракта, расширим использование программы материнского капитала", - сообщил председатель правительства на совещании по плану основных мероприятий Десятилетия детства.

По словам главы кабинета министров, "для детей и многодетных семей предусмотрены дополнительные льготы: появятся и бесплатные новые спортивные секции, кружки, курсы".

"Один из главных вопросов, который волнует практически большинство семей, - это жилье, эту проблему мы будем стараться помогать решить, прежде всего многодетным семьям, чтобы они могли приобрести в ипотеку новую квартиру или дом по пониженной на настоящий момент ставке 6%", - заверил премьер-министр.

Он напомнил, что сейчас такой кредит доступен семьям, в которых рождается второй или третий ребенок, но тема расширения данной возможности затрагивалась во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы готовим поправки в законодательство, после которых воспользоваться льготной ипотекой могут также семьи при рождении четвертого и последующего детей", - сказал Медведев.

По его словам, также будет сокращаться очередь на получение земельных участков, которые выдаются после рождения третьего ребенка. "Это сложная тема, надо признать, что это решение выполняется по-разному: где-то нормально, где-то - с большими осложнениями", - заметил глава кабинета министров, пояснив, что такое положение дел "зависит от реальных возможностей субъекта федерации".

Также Медведев заверил, что безопасность станет абсолютным приоритетом при проведении Десятилетия детства.

"Здоровье и безопасность детей - это абсолютный приоритет, здесь еще многое предстоит сделать", - заявил председатель правительства на совещании по плану основных мероприятий Десятилетия детства. По его словам, "нужно совершенствовать систему профилактики, медицинской помощи, целый ряд сопряженных вопросов должен решаться, включая вопросы питания, здорового и активного образа жизни, спортивного воспитания".

Еще одним приоритетным направлением работы во время Десятилетия детства глава кабинета министров назвал образование. "Речь не только о том, чтобы обеспечить детей местами в детских садах и школах", - отметил он, добавив, что по этому направлению "успехи есть". Для примера он привел решение проблемы с очередями в детские сады и создание более одного миллиона дополнительных мест в детских садах.

"Постепенно возвращаем и ясельные группы, этой проблемой сейчас активно занимаются регионы, чтобы в детских садах появились места для детей до трех лет, мы заложили в бюджете пока в общей сложности 49 млрд рублей на ближайшие два года", - констатировал председатель правительства.

Он также обратил внимание на начавшуюся программу правительства новых современных школ. "Первые объекты уже введены в эксплуатацию, к 2025 году у нас должно появиться более 6,5 млн дополнительных учебных мест", - подчеркнул Медведев. По его мнению, "нужно дать детям возможность изучать что-то помимо школьной программы, развивать способности, важно, чтобы дети получили практическое и разностороннее образование, пробовали себя в разных областях, погружались в профессию и, конечно, были вовлечены в культурную жизнь, знакомились с произведениями искусства, литературы, смотрели качественные фильмы, участвовали в различных фестивалях".

"Конечно, очень важно обеспечить нормальный отдых, чтобы было интересно проводить каникулы, путешествовать по нашей стране и не только", - указал премьер-министр.