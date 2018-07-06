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Источник: ПАО "Ил" может возглавить гендиректор ТАНТК им. Бериева Юрий Грудинин

Экономика и бизнес
6 июля, 13:48 дата обновления: 6 июля, 13:58 UTC+3

По информации собеседника агентства, руководство может смениться уже 9 июля

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Гендиректор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева Юрий Грудинин может возглавить ПАО "Ил" вместо Алексея Рогозина, сообщил журналистам в пятницу источник в авиапромышленности.

"Рассматривается кандидатура Юрия Грудинина", - сказал источник.

По информации другого источника, руководство может смениться уже в понедельник. "Может в понедельник (смена руководства - прим. ТАСС) произойти", - сказал собеседник, не уточнив, кто возглавит предприятие.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Являющийся сейчас гендиректором ПАО "Ил" Алексей Рогозин занимает этот пост с мая 2017 года. До этого Рогозин в 2009-2012 годах занимал должность директора по развитию, заместителя генерального директора оружейного завода "Промтехнологии", в 2012-2016 годах - гендиректора Алексинского химического комбината, в 2016 - начале 2017 года - замдиректора департамента имущественных отношений Минобороны РФ, в марте 2017 года был назначен вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации.

Грудинин родился в 1959 году. Служил в вооруженных силах, в авиационной промышленности работает с 2000 года, в том числе с 2006 года в структуре Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). С 2013 года занимал пост советника президента ОАК. В декабре 2015 года возглавил ТАНТК им. Бериева.

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