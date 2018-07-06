Мосгордума не будет рассматривать отзыв на пенсионную реформу в летние каникулы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы не планируют рассматривать отзыв на федеральный законопроект о повышении пенсионного возраста в период летнего перерыва в работе парламента. Об этом сообщила ТАСС в пятницу замначальника управления по связям с общественностью и СМИ, пресс-секретарь председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова Полина Орехова.

Согласно существующему механизму разработки федеральных законов, Госдума направляет проекты законов в региональные парламенты для согласования и возможности внести свои предложения или замечания.

"Сейчас летний перерыв в работе думы, данный вопрос [об отзыве на федеральный закон о повышении пенсионного возраста] рассматриваться не будет. Летний перерыв в работе думы начался с 13 июня и продлится до 10 сентября - в соответствии с постановлением Мосгордумы от 6 июня 2018 года. Дальнейшие планы работы думы будут озвучены с началом осенней сессии", - сказала Орехова.

Кабинет министров 14 июня одобрил законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста. 16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году), повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года.

В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря реализации пенсионной реформы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.