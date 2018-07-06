Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгордума не будет рассматривать отзыв на пенсионную реформу в летние каникулы

Экономика и бизнес
6 июля, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Летний перерыв в работе Московской городской думы продлится до 10 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы не планируют рассматривать отзыв на федеральный законопроект о повышении пенсионного возраста в период летнего перерыва в работе парламента. Об этом сообщила ТАСС в пятницу замначальника управления по связям с общественностью и СМИ, пресс-секретарь председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова Полина Орехова.

Согласно существующему механизму разработки федеральных законов, Госдума направляет проекты законов в региональные парламенты для согласования и возможности внести свои предложения или замечания.

Смотрите также

Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России

"Сейчас летний перерыв в работе думы, данный вопрос [об отзыве на федеральный закон о повышении пенсионного возраста] рассматриваться не будет. Летний перерыв в работе думы начался с 13 июня и продлится до 10 сентября - в соответствии с постановлением Мосгордумы от 6 июня 2018 года. Дальнейшие планы работы думы будут озвучены с началом осенней сессии", - сказала Орехова.

Кабинет министров 14 июня одобрил законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста. 16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году), повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года.

В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря реализации пенсионной реформы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич Шапошников, Алексей Валерьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
2
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
3
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
4
Песков не подтвердил, что вывод проиранских сил из САР будет темой встречи Путина и Трампа
5
Секта "Аум Синрикё". Досье
6
Депутат усомнился в целесообразности передачи функций ПФР Федеральному казначейству
7
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!