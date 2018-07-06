Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер Госсовета КНР убежден, что победителей в торговой войне не будет

Экономика и бизнес
6 июля, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Ли Кэцян заявил, что торговая война навредит всем участникам рынка

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Развязывание торговой войны не выявит победителя в этом споре и навредит всем участникам рынка. Об этом в пятницу на брифинге в Софии заявил находящийся в Болгарии с визитом премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян.

"Никто не выиграет от торговой войны: это не принесет пользы, но помешает процессу двусторонней торговли", - заявил он.

"Китай никогда бы не начал торговую войну, но меры защиты примет. Мы обеспечим поддержку авторитета ВТО", - добавил китайский премьер.

Решение президента США Дональда Трампа о введении 25%-ных пошлин на импортируемые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, с пятницы вступило в силу. Как заявил ранее американский лидер, такое решение было принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином "нечестных торговых практик". По мнению Трампа, новые меры американской администрации будут способствовать устранению достигающего $500 млрд в год дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем.

В ответ власти Китая в пятницу автоматически ввели ответные пошлины в 25% на товары из США на общую сумму около $34 млрд. Как говорится в заявлении Главного таможенного управления КНР, они вступили в силу в 12:01 по пекинскому времени (07:01 мск).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Торговая война
Страны
США Китай Болгария
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
2
Путин обсудил с легендами футбола, как ЧМ ломает стереотипы о России и кто будет чемпионом
3
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
4
Адвокат Конновой указал на роль СМИ в отмене дела о продаже психотропов
5
СМИ: на борту потерпевшего крушение у берегов Пхукета судна находился гражданин РФ
6
МВД отменило постановление о возбуждении дела против матери инвалида о продаже психотропов
7
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!