Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Задолженность потребителей Юга России за газ достигла 16 млрд рублей

Экономика и бизнес
6 июля, 13:54 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 6, июля. /ТАСС

Главными должниками в ЮФО остаются Краснодарский край и Астраханская область

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАЙКОП, 6 июля. /ТАСС/. Долги всех потребителей Южного федерального округа за газ по состоянию на 1 июня достигли 16 млрд рублей, сообщил в пятницу на выездном совещании комиссии по региональной политике ПАО "Газпром" в доме правительства Адыгеи заместитель гендиректора по работе с органами власти и регионами компании "Газпром межрегионгаз" Николай Исаков.

"Просроченная дебиторская задолженность за поставленный газ с начала года в ЮФО увеличилась на 2,9 млрд рублей и на 1 июня достигла 16 млрд рублей. Наиболее проблемными потребителями остаются теплоснабжающие организации с долгами 6,6 млрд рублей и население округа - 5,5 млрд рублей", - сказал он.

Главным должником за газ в Южном федеральном округе остается Краснодарский край - свыше 6 млрд рублей. Долги Астраханской области составляют порядка 3,6 млрд рублей, Волгоградской области - 2,6 млрд рублей, Ростовской области - 2,3 млрд рублей. Замыкают список должников Калмыкия - 742 млн рублей и Адыгея - 674 млн рублей.

"Распределение инвестиций компании "Газпром" будет напрямую зависеть от выполнения руководством регионов своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа и отсутствия задолженности за уже поставленный газ", - добавил Исаков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Адыгея Калмыкия Краснодарский край Ростовская область Астраханская область Волгоградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
2
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
3
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
4
Песков не подтвердил, что вывод проиранских сил из САР будет темой встречи Путина и Трампа
5
Секта "Аум Синрикё". Досье
6
Депутат усомнился в целесообразности передачи функций ПФР Федеральному казначейству
7
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!