Задолженность потребителей Юга России за газ достигла 16 млрд рублей

МАЙКОП, 6 июля. /ТАСС/. Долги всех потребителей Южного федерального округа за газ по состоянию на 1 июня достигли 16 млрд рублей, сообщил в пятницу на выездном совещании комиссии по региональной политике ПАО "Газпром" в доме правительства Адыгеи заместитель гендиректора по работе с органами власти и регионами компании "Газпром межрегионгаз" Николай Исаков.

"Просроченная дебиторская задолженность за поставленный газ с начала года в ЮФО увеличилась на 2,9 млрд рублей и на 1 июня достигла 16 млрд рублей. Наиболее проблемными потребителями остаются теплоснабжающие организации с долгами 6,6 млрд рублей и население округа - 5,5 млрд рублей", - сказал он.

Главным должником за газ в Южном федеральном округе остается Краснодарский край - свыше 6 млрд рублей. Долги Астраханской области составляют порядка 3,6 млрд рублей, Волгоградской области - 2,6 млрд рублей, Ростовской области - 2,3 млрд рублей. Замыкают список должников Калмыкия - 742 млн рублей и Адыгея - 674 млн рублей.

"Распределение инвестиций компании "Газпром" будет напрямую зависеть от выполнения руководством регионов своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа и отсутствия задолженности за уже поставленный газ", - добавил Исаков.